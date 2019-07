Von Rührei-Inferno bis Schlamm-Schlod : Das ist das neue Kochbuch der Kaarster Schützen

Kaarst Das neue Kochbuch des Jägerkorps der Kaarster Sankt-Sebastianus-Bruderschaft versammelt alle (erprobten) Lieblingsrezepte von Jägerschützen sämtlicher Altersstufen und prominenten Wegbegleitern der Bruderschaft.

Alleine das Lesen dieses Kochbuchs lässt einem schon das Wasser im Mund zusammenlaufen und kleine „Tierchen“ wie Kalorien scheinen schon die Kleidung enger zu nähen: Von Apfel-Zwiebel-Pizza über Donauwellen bis hin zu Schinken-Käse-Rouladen und warmen Schokoladentörtchen ist so ziemlich alles vertreten, was das Herz eines jeden (Hobby)Kochs höher schlagen lässt.

Das neue Kochbuch des Jägerkorps der Kaarster Sankt-Sebastianus-Bruderschaft versammelt alle (erprobten) Lieblingsrezepte von Jägerschützen sämtlicher Altersstufen und prominenten Wegbegleitern der Bruderschaft. Wobei die humorvolle Gestaltung mit Zeichnungen von Nik Ebert, Karikaturist der Rheinischen Post, sofort ins Auge fällt. „Seine Zeichnungen gab es schon in dem ersten Kochbuch vor 25 Jahren“, erklärt Peter Becker, Schützenkönig von 1991 und Ehrenvorstandsmitglied der Bruderschaft.

Bezugsquellen Gaststätten Haus Broicherdorf, Broicherdorfstraße 57, Deutsches Haus, Kaiser-Karl-Straße 3 und Buchhandlung Petra Esser in den Rathausarkaden.

Der 83-Jährige begann im Dezember vergangenen Jahres mit der Rezeptsammlung. Das war mitunter nicht einfach: „Ganz schön schwierig, die Jungjäger von ihren Smartphones wegzulocken“, meint Becker mit einem Schmunzeln. Das Buch mit dem humorigen Titel „Die Jäger aus Carlsforst … sie haben Leckerei‘n am Tisch“ hat er in verschiedene Kapitel unterteilt: Könige, Jägerschützen, Jungjäger, Edelknaben und prominente Helfer (von Becker „Wichtiglinge“ getauft) bilden die ersten fünf Teilstücke.

Schützen in Kaarst sammeln Rezepte : Jägerkorps arbeitet an neuem Kochbuch

Das sechste teilen sich zwei evangelische Geistliche: der früher in der Stadt Kaarst tätige Carsten Schraml und Martin Pilz, der aktuelle Pfarrer der Auferstehungskirche. Er beschließt mit seinem „Ländlichen Butterkuchen“ das Kochbuch, sein katholischer Glaubensbruder Monsignore Winfried Pilz („der andere Pilz“, so Becker) eröffnet es wie schon vor 25 Jahren mit einem Geleitwort. Winfried Pilz, Pfarrer an Sankt Martinus während Beckers Königsjahr, verstarb im Februar 2019. „Gott sei Dank hatte er mir den Text und sein Rezept über böhmischen ‚Kleckslkuchen“, noch geschickt“, sagt Becker ein bisschen wehmütig.