Musical in Vorst Kirchenchor trotzt Wasserschaden im Pfarrzentrum

Die Geschichte um zwei miteinander konkurrierende Hotels – eines im modernen Stil von Roy-Blacks-Schlosshotel und das andere im Ambiente der sechziger Jahre wie im Film „Im weißen Rössl am Wolfgangsee“ – schuf die Rahmenhandlung für diverse Personengruppen, lebensecht verkörpert: Eine Familie aus Düsseldorf (Hildegard Herz, Irmgard Köller und Christiane Kopp), eine aus Köln (Kathrin Kraft, Yvonne Geissler und Jonas Kopp), Familie Flodder (Angela Bürger, Laura Schmidt und Kirsten Tillmanns-Shorter) sowie drei Freundinnen (Claudia Bousch, Sandra Zeller und Sabrina Hannen-Graupner). Alle beharkten sich gegenseitig, unterhielten das größtenteils kostümierte Publikum mit schmissigen Songs und animierten es zum Mitsingen und Klatschen. Heimliche Superstars: die Hausmeister Josip (Peter Sokolowski) und Malek (Harald Hannen). Die beiden radebrechten, was das Zeug hielt, betonten ständig, dass sie so fleißig seien, weil sie ja so schrecklich viel Arbeit hätten und nahmen Aufträge wie Rasensprengen wörtlich. Als Pausenfüller während notwendiger Umbauten brachten sie einen Witz nach dem anderen. Texthänger wurden humorvoll einfach eingebaut. Auch Bürgermeisterin Ursula Baum bekam ihr Fett weg: Sie hätte einen Dachschaden, schließlich sei im Rathaus (nicht nur) das Dach defekt.