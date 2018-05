Kaarst : Kino Kaarst zeigt Drama "Transit" im AEF

Kaarst Das Kino Kaarst zeigt am Mittwoch, 30. Mai, um 17 und um 20 Uhr das Drama Transit. Der Film basiert auf dem 1942 in Marseille entstandenen gleichnamigen Roman von Anna Seghers. Er erzählt die Geschichte von Georg, der sich in die Frau eines toten Schriftstellers verliebt und aus Angst vor Verfolgung dessen Identität annimmt

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als die deutschen Truppen vor Paris stehen, entkommt Georg im letzten Moment nach Marseille. Im Gepäck hat er die Hinterlassenschaft des Schriftstellers Weidel, der sich aus Angst vor seinen Verfolgern das Leben genommen hat. Als Georg in Marseille ankommt, nimmt er die Identität des Schriftstellers an und erhält ein mexikanisches Visum.

(NGZ)