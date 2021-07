Nach der Corona-Pause : Kino Kaarst will Anfang August wieder öffnen

Kaarst Die Corona-Pandemie machte auch den Kinobesucherin in Kaarst einen Strich durch die Rechnung. Doch nun soll es in der ersten oder zweiten Augustwoche wieder öffnen.

Eigentlich sollte am 11. März vergangenen Jahres – damals noch im Forum der Realschule Halestraße – der Film „Lindenberg! Mach dein Ding“ gezeigt werden. Doch dazu kam es nicht mehr – und seitdem ist das Kino Kaarst in Corona-Zwangspause. Und eigentlich hatte Klaus Stevens als Verantwortlicher längst wieder durchstarten wollen, doch dann gab es den nächsten Rückschlag. „Die Lüftungsanlage muss nachgerüstet werden“, sagt Stevens, der auf das Okay der Stadt wartet. Die Verwaltung bestätigt die Maßnahme auf Nachfrage unserer Redaktion. Stevens peilt nun eine Wiedereröffnung in der ersten oder zweiten August-Woche an.