Ausverkaufte Sitzung in der Realschulaula : Clown „Oh, Larry“ war Star der Kinderkarnevalssitzung

Der Clown „ Oh, Larry“ suchte aus dem großen Publikum seine Helfer aus. Foto: Ja/Tinter, Anja (ati)

Kaarst Die Erste Kaarster Narrengarde Blau-Gold hätte noch einige Dutzend Eintrittskarten mehr für ihre Kindersitzung am Samstag in der Aula der Realschule Halestraße verkaufen können, so groß war der Andrang.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Michaela Tillmann und Ingo Thurow führten gemeinsam durch ein kunterbuntes Programm. Ebenso bunt war das Publikum: Hexen, Maikäfer, Raumfahrer, Zauberer, Matrosen, Raubtiere und Rotwild, Schildkröten, Schneemänner, Mexikaner, Bienen und viele andere mehr tauchten tief ein in die Welt des Kinderkarnevals, die Eltern zeigten sich beim Wertmarken-Kauf nicht kleinlich.

Sowohl die Gardemäuse, als auch die Gardeteens konnten mit ihren Leistungen überzeugen. Sie machten damit die beste Werbung in eigener Sache: Gut möglich, dass aus Zuschauern bald Gardemitglieder werden. Das Ranghöchste, was der Kinderkarneval in dieser Session zu bieten hat, war natürlich auch da: Das Kinderprinzenpaar Mathias I. und Cara I. „Helau, ihr Jecken hier im Saal, ich bin Prinz Karneval“, reimte Mathias I. Gemeinsam sang das Kinderprinzenpaar die Kaarst-Hymne. Aus Neuss kamen die kleinsten Tänzerinnen der Stadt- und Prinzengarde, die Quirinus-Sternchen.