Zug rund um Büttgen : Kinder genießen den Martinszug in Büttgen

Büttgen Der Martinszug in Büttgen hat am Freitag erstmals Corona-bedingt auf dem Park-and-Ride-Parkplatz stattgefunden. Dort waren Parkverbotsschilder und 159 Absperrgitter aufgestellt. Trotz vieler Hinweise mussten einigen Autos abgeschleppt werden.

Am Freitagabend zog dann der Martinszug durch den Ort. Jedes Grundschulkind stand in der ersten Reihe und die Eltern hinter den Gittern. Es gab vier Eingänge für die Klassen 1 bis 4. Als alle sortiert waren, zog der Zug einmal rund um Büttgen – auch über den Rathausplatz, wo viele Familien mit ihren kleinen Kindern standen und so in einer tollen Atmosphäre den Sankt Martin sehen konnten.