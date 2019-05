Kellerbrand in Vorst : Feuerwehr rettet eingeschlossene Frau über die Drehleiter

Vorst Weil Qualm ihr den Fluchtweg durch das Treppenhaus versperrte, musste die Feuerwehr am Dienstagnachmittag eine 44-jährige Frau aus dem zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses über die Drehleiter retten.

Die Gerettete blieb nach Angaben der Feuerwehr unverletzt, die sechs Wohnungen in dem Haus waren allerdings durch den Brandrauch unbewohnbar geworden. Der Bereitschaftsdienst der Stadt Kaarst musste den insgesamt 14 betroffenen Hausbewohnern am Abend deshalb vorübergehend eine andere Bleibe besorgen – sofern sie nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen konnten. Der Brandalarm erreichte die Feuerwehr Kaarst um 16.25 Uhr. Insgesamt rückten 34 Helfer aus, denen sich der Rettungsdienst und die Polizei anschlossen. Ziel: ein Haus an der Kleinenbroicher Straße. In einem Kellerverschlag war dort aus bislang unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei entstand dadurch ein größerer Sachschaden an dem Gebäude. Während der Löscharbeiten wurde die Straße voll gesperrt.