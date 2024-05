Verein „Culture without Borders“ Kaarst Viele Künstler und eine neue Skulptur

Armin Baumgarten hat aber noch eine andere Mission: Er vernetzt und verbindet die Künstlerinnen und Künstler. Manche sind eines Tages einfach da, so wie Katzen, die sich die Freiheit nehmen, sich ein neues Zuhause zu suchen. Sicher, man kann am Zaun mit dem Nachbarn über´s Wetter und die Fußball-Bundesliga fachsimpeln. Klaus Foettinger ist da schon ein ergiebigerer Gesprächspartner. Er ist Meisterschüler von Alfonso Hüppi und steht mit Kolleginnen und Kollegen aus Nepal in Verbindung – die sollen nächstes Jahr zu Besuch auf die Tönishöfe kommen.