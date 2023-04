Karwoche in Kaarst Neues Format überzeugt in Sankt Martinus

Das Konzept überzeugte: In einer 30-minütigen Mischung aus Musik, Texten und Liedern wurde das Thema Kreuz in verschiedenen Facetten beleuchtet. Zwischendurch gab es immer wieder Stille, damit jeder seine Gedanken für sich formulieren konnte – es gibt kein Ostern ohne Schmerz, Leid und Tod der Karwoche: „Das Ganze bot eine Einstimmung auf ein Halleluja an Ostern“, erläuterte Cilli Schubert. Zur Gelingen trug auch die Gestaltung der Kirche bei. Vor dem schwarz verhängten Altar wurde ein in ein liafarbenes Tuch gehülltes Kreuz platziert. Eine besondere Stimmung aber wurde durch die Lichtinstallation erzeugt. Der Altarraum war in lilafarbenes Licht getaucht – die Farbe Lila symbolisiert als liturgische Farbe Umkehr, Reue, Buße und Besinnung und stellte einen Blickfang beim Betreten der Kirche dar. Die Seitenschiffe erstrahlten in orangefarbenen und hellblauem Licht.