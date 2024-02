Rosenmontagszug in Kaarst-Büttgen Organisatoren zufrieden – neue Interessenten für 2025

Die Straßen in Büttgen waren voll, Kostenpflichtiger Inhalt die Kostüme bunt, und die Zugteilnehmer geizten nicht mit Kamelle: Die 44. Auflage des Rosenmontagszuges in Büttgen war auch aus Sicht der Organisatoren ein voller Erfolg. „Wir waren hochzufrieden“, erklärt Zugleiter Peter Ducksch, zweiter Vorsitzender des ausrichtenden Karnevalsvereins „BKG 5 Aape“, am Tag nach dem Umzug durch das Runddorf.