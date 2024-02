Narrengarde Blau-Gold in Kaarst Gelungener Kinderkarneval mit Tanz und Zauberei

Das Vormittagsprogramm und das Programm am Nachmittag hatten viele Gemeinsamkeiten, waren aber nicht komplett identisch. Die eigenen Garden wurden umjubelt, aber es kamen auch Gäste in die Aula der Realschule Halestraße, um das Tanzbein zu schwingen. Am Nachmittag kamen die Tanzgarde Höppepänz und die Höppeteens Holzheim. Die Pänz tanzten zum Teil als Bienen in Schwarz und Neongelb und als Barbie-Puppen in Pink. Die Höppeteens in ihren blau-rot-weißen Kostümen tanzten zu traditioneller Karnevalsmusik. „Heut ist so ein schöner Tag, lallalalallela“, tönte es aus den Lautsprechern.