Altweiber in Kaarst Das Rathaus ist in närrischer Hand

Bürgermeisterin Ursula Baum erkläre zur leeren Stadtkasse: „Den Schlüssel kann ich Euch wohl geben, über die Kasse müssen wir reden. Kein Cent ist drin, es ist zum Fluchen. Guckt nur rein, es hilft kein Suchen.“ Dann schlug sie eine – nicht ganz ernst gemeinte – Lösung vor: Die Erhebung einer „Helau“-Steuer. Das kam bei den rund 150 Närrinnen und Narren, die in der recht kalten Rathausgalerie mitfeierten, nicht so gut an, der Vorschlag wurde mit Buh-Rufen quittiert. Einen Seitenhieb erlaubte sich die erste Bürgerin der Stadt gegenüber denjenigen, die nicht zu dem stehen, was sie sagen: „Engagement erfordert immer ein Gesicht, wer für etwas einsteht, tut das lieber im Licht“. Dem Karnevalsprinzen wünschte sie für den Rosenmontagszug in Büttgen „30 Grad mit Sonnenschein“. Träume dürfe ja noch erlaubt sein, schob sie hinterher. Sie lobte ihn für seine Haltung zu politischen Themen.