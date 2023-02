Karmevalszug durch Büttgen Zugweg und Sperrungen an Rosenmontag

Der Rosenmontagszug setzt sich um um Punkt 14.11 Uhr in Bewegung und zieht über die Vom-Stein-Straße, Römerstraße, Olympiastraße, Driescherstraße, Michaelstraße, Birkhofstraße, Robert-Grootens-Platz, Bahnstraße, Holzbüttgerstraße, Hein-Minkenbergstraße und Novesiastraße zum Rathausplatz. Es dürfen keine gezogenen Wagen mit Traktoren oder Autos auf dem Rathausvorplatz abgestellt werden. Eine eindringliche Bitte des Veranstalters an die Teilnehmer: Müll und Verpackungen sollten schon während des Zuges gebündelt werden, damit eine „zügige und schnelle Entsorgung an den beiden bereit gestellten Containern am Rathausplatz gewährleistet werden kann“, heißt es in einem Schreiben an die Teilnehmer. Auch die Besucher werden darum gebeten, keinen Müll und vor allem keine Glasbehältnisse auf den Straßen zu entsorgen. „Mit dieser Maßnahme helfen alle der Umwelt und dem Veranstalter die Kosten für die Reinigung des Zugweges etwas zu reduzieren“, so der Veranstalter. Nach dem Umzug findet die Prämierung der Fußgruppen und Wagen durch den Veranstalter auf dem Rathausplatz statt.