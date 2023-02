Karneval in Büttgen Kostümrausch beim Rosenmontagszug

Die Vorfreude stand allen beteiligten Fußgruppen und Wagenfahrern ins Gesicht geschrieben: „Endlich dürfen wir wieder ziehen! Die letzten zwei Jahre waren sehr schlimm ohne Zug“, sagte Jacqueline Pfundt von der Gruppe „Emol im Johr“. Seit über 30 Jahren zieht die 21 Personen umfassende Gruppe im Zug mit, alle Generationen zwischen einem und 73 Jahren sind vertreten. Am Montag verwandelte sich die fröhliche Truppe in Palmen und Kakteen, an vielen Samstagen in Handarbeit sorgfältig hergestellt. Dazu wurden später natürlich stilecht Kokosnüsse verteilt. Aber auch Süßigkeiten und die „besten Chips der Welt“, so befand Hanna (9). Sie durfte dann auch endlich ihre Konfettibombe zünden und freute sich besonders über ihre passend zum Kostüm grasgrün lackierten Fingernägel. Am Straßenrand hatte Anwohner Michael Bohne wieder ein Zelt errichtet und Nachbarn, Schützen und Freunde eingeladen: „Das ist seit 25 Jahren Tradition“, berichtete er. Mit dabei: Der Büttgener Jung Henning Krause, der sein Lied „Büttgen“ von 2021 zur musikalischen Unterhaltung beisteuerte.