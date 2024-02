Karneval in Kaarst 2024 Tausende Jecken beim Rosenmontagszug in Büttgen

Ab 14.11 Uhr hält es in Büttgen niemanden mehr zu Hause: Dann ist Start für den traditionellen Rosenmontagszug. Am Straßenrand haben sich tausende Jecken in den buntesten Kostümen versammelt, um den Fußgruppen und Mottowagen zuzujubeln. Unter den Besuchern sind wie jedes Jahr viele Kinder zu sehen, die sich über die gefangenen Kamelle freuen. Das Motto für den Rosenmontagszug lautet in diesem Jahr „44 Jahr – in Büttgen werden Träume wahr!“