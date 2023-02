Altweiber in Kaarst Möhnen übernehmen das Rathaus

In ihrer kurzen Büttenrede ging sie auf die anstehenden Projekte ein, die die Stadt vor der Brust hat. „Doch die Stadtkasse, ihr Lieben, wäre lieber bei uns geblieben. Denn mit dem Inhalt, wartet’s ab, Kaarst noch Großes vor sich hat. Ich red‘ vom Verkehr, den wir schöner leiten, und auch vom Haus der Möglichkeiten“, führte Baum in Reimform aus. Auch die Kosten für die anstehende Sanierung des Rathauses wurden von der Bürgermeisterin ein bisschen – klassisch karnevalistisch – aufs Korn genommen. „Platt war ich aber auch, das muss ich gestehn‘, als ich die Zahl 50 Millionen gesehn‘. Man denkt an nen Scherz, vom saublöden Wicht, doch es ist wahr, wir sind nicht ganz dicht“, lautete ihre Anspielung auf das undichte Glasdach des Rathauses. Kulturmanager Dieter Güsgen hatte ebenfalls einen Vorschlag, wie die Verwaltung die Kosten reduzieren kann, sodass in der Stadtkasse demnächst mehr Geld ist: „Alle Mitarbeiter des Rathauses können demnächst ja eigenes Klopapier mitbringen. Das wäre doch mal was, oder?“ Für die richtige Karnevalsstimmung sorgte „Die Band, die keiner kennt“, zudem traten die „Dancing Girls“ des Karnevalvereins „Kaasch op Jöck“ und die Tanzgarde der Narrengarde Blau-Gold auf und zeigten, was sie in den vergangenen Wochen in vielen Trainingsstunden einstudiert haben.