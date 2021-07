Karin Orlich aus Kaarst : Raus aus dem Beruf – rein in den Rat

Erste politische Erfahrungen konnte Karin Orlich bereits als Sachkundige Bürgerin sammeln. Foto: Stefan Büntig

Kaarst Karin Orlich (64) will sich für Chancenvielfalt und intelligente Verkehrsführung einsetzen. Dass ihr auch der Tierschutz am Herzen liegt, sieht man in ihrem Haushalt.

Als Personalreferentin mit den Schwerpunkten Controlling und Mitarbeiterbeziehungen weiß Karin Orlich sowohl mit Zahlen, als auch mit Menschen umzugehen. Und als sie im vergangenen Jahr aus dem aktiven Berufsleben ausschied, ließ sie sich in den Stadtrat wählen. Erste politische Erfahrungen hatte die 64-Jährige als Sachkundige Bürgerin sammeln können.

Karin Orlich wuchs in Düsseldorf auf und lebt mit Ehemann Jürgen schon seit mehr als 35 Jahren in Kaarst. „Wir wollen hier nicht mehr weg“, sagt die Kommunalpolitikerin. Kennengelernt hatte sich das Paar bei einem Tischtennis-Freundschaftsspiel. „Tischtennis ist unser großes gemeinsames Hobby, ich schaffte es bis in die Landesliga“, erzählt Karin Orlich. Und sie fügt hinzu: „Ich habe bereits beim VfR Büttgen Tischtennis gespielt, als ich noch in Düsseldorf gewohnt habe.“ Außerdem war Tierschutz immer ein großes Thema für die Frau, die aktuell sieben Katzen, einen Hund und einen Papagei hat. Sie nahm sich unter anderem Hunden an, die als nicht mehr vermittelbar galten. Und Karin Orlich hat den „Kampfhundeführerschein“, aber die Lizenz zum Autofahren hat sie nie erworben, obwohl sie 43 Jahre lang bei einem renommierten Autozulieferer in Düsseldorf gearbeitet hat. „Zuerst war ich dort Lenkung und später dann Bremse“, scherzt die Frau mit den breit gefächerten Interessen.