Kabarett- und Kleinkunst in Kaarst : Albert-Einstein-Forum bereitet den Neustart vor

Kaarst Die Planungen für den Neustart laufen auf Hochtouren, wie die Stadt jetzt mitteilte. Nach den Sommerferien soll im AEF wieder der Bühnenvorhang für die geplanten Shows aufgehen. Was ist genau geplant?

(NGZ) Das „3k*-Kabarett- und Kleinkunst-Programm“ als Flaggschiff der Kaarster Kultur wurde durch die Pandemie über lange Zeit ausgebremst. Es wurde still um die Kultur. Kaarst war in dieser Zeit jedoch flexibel und innovativ. So hat man 2020 als Alternativveranstaltungen die Drive-In-Comedy-Arena auf dem alten Ikea-Gelände oder zuletzt das Sommer-Spezial im Garten des Tuppenhofes organisiert. Dennoch freuen sich alle Beteiligten wieder auf den Normalzustand, auf Liveshows in einem vollen und sanierten Albert-Einstein-Forum.