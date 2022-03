Kabarett in Kaarst : Ingolf Lücks Geschichten vom Älterwerden

Kabarett in Kaarst

Kaarst Nach lange Bühnenabstinenz kehrt der Comedian mit dem Programm „Geht nicht? Gibt´s nicht“ zurück. Darin nimmt der bald 64-Jährige auch sich selbst aufs Korn. Und das hört sich dann so an.

Ein Sprung, und schon steht Ingolf Lück mitten auf der Bühne. Schon beachtlich, immerhin wird es nächsten Monat nicht 44, auch nicht 54 sondern sagenhafte 64 Jahre. Warum er so motiviert ist, verrät er gleich: Er stand in den vergangenen zwei Jahren so selten auf der Bühne, dass er eigentlich dem Publikum applaudieren müsse – und nicht umgekehrt.