Kabarett in Kaarst Heinrich Claassen sucht den Hinterausgang

Fahren Frauen nicht auf sanfte, romantische Männer ab, wie Jens Heinrich Claassen einer ist? Dem Pur-Hit Lena verpasst er ganz in diesem Sinne einen neuen Text: „Lena, du bist `ne blöde Kuh und hässlich noch dazu…“ Die meiste Zeit sitzt Claassen an dem schwarzen Flügel und haut gekonnt in die Tasten. Ein Schweißausbruch lag förmlich in der Luft, als mit großer Zielgenauigkeit ein Stück Unterwäsche auf den Flügel flog. „Gibt es hier einen Hinterausgang“, fragte der Kleinkünstler, der sich einredet, dass Klavierspielen nicht sexy sei.