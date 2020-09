Kleinkunst in Kaarst : Der Neustart des Kabaretts in Kaarst

Der Neustart des Kabaretts in Kaarst

Kleinkunst in Kaarst

So sah das Albert-Einstein-Forum Mitte Juli noch aus. Mittlerweile sind die Sanierungsarbeiten abgeschlossen. Jetzt können dort wieder Veranstaltungen erfolgen. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Im Albert-Einstein-Forum finden ab dem 25. September wieder regelmäßig Kleinkunstabende statt. Sanierungsarbeiten und die Corona-Pandemie haben Verunstaltungen dort für über ein Jahr pausiert.

Nach über einem Jahr kehren die Kabarett- und Kleinkunstabende in das Albert-Einstein-Forum (AEF) zurück. Am Freitag, 25. September beginnt der Neustart des 3k-Programms („Kabarett, Kleinkunst, Kaarst“). Den Auftakt macht dann ab 20 Uhr die Komikerin Tina Teubner mit ihrem Programm „Wenn Du mich verlässt, komm ich mit“, bei dem sie Ben Süverkrüp am Klavier begleitet. Bis zu den Herbstferien folgen sechs weitere Termine – darunter Auftritte von Florian Schroeder und Marc Weide.