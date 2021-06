Kabarett in Kaarst : Unbeschwerte Unterhaltung im Tuppenhof

Kabarett in Kaarst

Der Kabarettist Hennes Bender war Samstag in Vorst zu Gast. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst-Vorst Mit seinem Programm „Ich hab’ nur zwei Hände“ gastierte der Kabarettist Hennes Bender im Tuppenhof. Es war sei erster Auftritt in Kaarst seit Ausbruch der Pandemie und so freute er sich über sein Publikum – zu dem auch ein roter Traktor gehörte.

Auf dem Tuppenhof, wo früher schwer geschuftet worden ist, saßen die Menschen am Samstagabend untätig herum. Lediglich ihre Zwerchfelle wurden gefordert. Nach Manes Meckenstock trat jetzt Hennes Bender in der Remise auf. Bei reichlich Frischluft durfte immer wieder herzhaft gelacht werden: Endlich mal wieder ein unbeschwerter Sommerabend mit bester Unterhaltung.

Hennes Bender freute sich, wieder vor Menschen spielen zu können – und vor einem roten Traktor. Der 53-Jährige verstand es, auf sein Publikum zuzugehen. So kam in überschaubarem Kreis – es waren knapp 60 Zuschauer da – fast das wohlige Gefühl auf, sich in familiärer Runde zu befinden. Sein Programm „Ich hab’ nur zwei Hände“ erwies sich als sehr abwechslungsreich und mit großer Pointendichte. Dabei hatte ihm sei Coach doch empfohlen, langsam zu sprechen. Dann würden zwei, drei Pointen pro Vorstellung genügen.