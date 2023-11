Kabarett-Programm in Kaarst Dieter Güsgen verabschiedet sich in den Ruhestand

Dieter Güsgen ist bereits dabei, so langsam schon einmal sein Büro auszuräumen. Denn Ende des Jahres geht der Leiter des städtischen Kulturamtes in den Ruhestand und übergibt die Verantwortung für das Kaarster Kabarettprogramm 3k* an Elmar Spinnen. „Ich möchte mich auch im Namen meines Teams schon jetzt bei allen Kulturinteressierten bedanken, die uns mit einem Besuch im Albert-Einstein-Forum auch in der schwierigen Sanierungsphase und während der Corona-Pandemie unterstützt haben. Es hat mir außerordentlich viel Spaß gemacht, über viele Jahre mit einem tollen Team ein außergewöhnliches Programm zusammenstellen zu dürfen“, erklärt Güsgen, der seit Januar 2014 im Kulturamt arbeitet, nachdem er zuvor 20 Jahre für die Kaarster Wirtschaftsförderung tätig war. Nun übergibt er die Verantwortung an seinen Kompagnon Elmar Spinnen. „Er führt das Bewährte weiter, hat aber auch eigene Ideen, und das ist auch gut so“, sagt Güsgen gegenüber unserer Redaktion.