Diskussionen um Kölner Kardinal Woelki : Pfarrgemeinderat fordert „ehrliche Aufklärung“

Kaarst Der Kaarster Pfarrgemeinderat hat sich erneut intensiv mit der gegenwärtigen Situation im Erzbistum Köln beschäftigt. Er fordert eine „ehrliche Aufklärung“ der Ereignisse.

Bei vielen Menschen und auch Mitgliedern des Pfarrgemeinderats sei der Eindruck entstanden, dass etwas vertuscht werden soll. „Wir möchten, dass das Leid der Opfer mehr in den Mittelpunkt gestellt wird und erklären unsere Solidarität und unser Mitgefühl mit allen Betroffenen“, heißt es in dem Schreiben weiter. Mit den vielfältigen Präventionsmaßnahmen möchten der Pfarrgemeinderat vor Ort erreichen, dass Auffälligkeiten früh erkannt und Missbrauch verhindert wird. So soll eine vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen werden.

„Wir möchten Kirche als Ort erlebbar machen, an dem Menschen Verständnis, Hilfe und Zuflucht erfahren. Wir sehnen uns nach Glaubwürdigkeit und Demut, denn die Nähe zu den Menschen ist das, was uns am Herzen liegt“, heißt es in der Stellungnahme.