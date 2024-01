Neujahrsempfang der FDP Kaarst Liberale stimmen sich auf Europawahl ein

Um Kaarster Kommunalpolitik ging es nur ganz am Rande. „Warum bekommt eine Firma 36.000 Euro um nicht angemeldete Hunde aufzuspüren?“, wollte eine Besucherin wissen. Ursula Baum verteidigte die Ausgabe, weil sie sich rechne: „Allein die Ankündigung hat dazu geführt, dass viele Hundebesitzer ihre Tiere jetzt angemeldet haben.“ Die Frage, warum Ikea keine Steuern in Kaarst zahle, konnte Wirtschaftsförderer Felix Hemmer ebenso parieren: „Ikea ist einer der größten Steuerzahler in Kaarst“, stellte er klar.