Angeklagter soll Baustelle in Kaarst nicht ordentlich gesichert haben Verfahren ausgesetzt – Gericht fordert weiteres Gutachten ein

Ein 44 Jahre alter Mann, der in Kaarst beim Austausch eines Straßenlaternenmastes als Kranführer gearbeitet hat, muss sich seit Montag vor dem Amtsgericht Neuss verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm zur Last, den Kran bei den Bauarbeiten am 6. Januar 2022 nicht ordnungsgemäß gesichert zu haben.