Mit Jugendzupforchester NRW Kaarster Soroptimistinnen laden zum Benefizkonzert ein

Der Club Soroptimist International (SI) Kaarst lädt zu einem Benefizkonzert mit dem Jugendzupforchester Nordrhein-Westfalen am 26. März ein. „Das ist eine einmalige Gelegenheit, große Talente in Kaarst zu entdecken. So etwas gibt es nicht jeden Tag“, sagte SI-Vorsitzende Birgit Ewertz im Gespräch mit unserer Redaktion.