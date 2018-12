In der Rathausgalerie Kaarst : Mit Stimmgewalt für den Frieden

Auch viele Kinder sangen in der Rathausgalerie mit. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst Mit der dritten Auflage ist „Kaarster singen für den Frieden“ jetzt zur Tradition geworden.

Vor zwei Jahren, nach dem schrecklichen Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt, hatte Kantor Wolfgang Weber spontan eine Idee: Wie wäre es, wenn Kaarster gemeinsam für den Frieden singen würden? Bislang ist die Welt alles andere als friedlicher geworden. Das sehen die Kaarster offenbar genauso: Die Teilnahme am dritten Friedenssingen war wieder überwältigend.

Einen Tag vor Heiligabend regnete es in Strömen. Am Nachmittag klingelte das Telefon bei Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus. Kulturmanager Dieter Güsgen fragte an, ob die Rathausgalerie genutzt werden könnte. Schnell wurde die Technik aufgebaut – schließlich sollten die vielen Sänger mit verschiedenen Musikinstrumenten unterstützt werden: Wolfgang Weber und sein Kollege von der katholischen Kirche, Dieter Böttcher, wechselten sich am Keyboard ab, Karl-Heinz Kunicki spielte Gitarre, Robert Deing freute sich, dass seine Trompete nicht nass wurde und mit Johanna Heinen-Abilgaard hatten die Veranstalter eine Profi-Sängerin engagiert. Sie lebt seit zwei Jahren in Kaarst und hat in Vorst eine Musikschule. „Ich finde es ganz toll, wie viele Menschen hier gekommen sind“, sagte Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus.

Es war in der Tat erstaunlich, dass so viele Kaarster 24 Stunden vor der Bescherung bereit waren zur Entschleunigung. Und es sollte noch nicht einmal einen Glühweinstand geben. Längst nicht alle hatten in der Rathausgalerie Platz gefunden, draußen harrten viele Besucher mit aufgespannten Regenschirmen aus. „Macht hoch die Tür…“: Mit diesem Klassiker begann das Singen für den Frieden. Es waren alles bekannte Stücke, die da auf dem Liederzettel standen. „Morgen, Kinder, wird’s was geben..“, ertönte es wenig später.



„Ihr singt super“, lobte Böttcher, nachdem es sogar mit dem Kanon geklappt hatte. Susanna Weber trug zwischendurch Gedichte vor zum Thema „Frieden“. Eine Kernbotschaft: „Der Frieden muss in uns beginnen.“ Und: „Menschlichkeit gegen Macht.“