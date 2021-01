Kooperation mit Physio-Praxis : Kaarster Segelclub stellt Fitnessprogramm online

Der Kaarster Segelclub bietet jetzt einen Online-Fitnesskursus an. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Der Kaarster Segelclub (KSC) hat in Kooperation mit der Pysiotherapiepraxis Medifit ein Online-Fitnessprogramm ins Netz gestellt, bei dem nicht nur die Mitglieder des Segelclubs, sondern alle Bürger mitmachen können.

Das Angebot ist kostenlos. Die Idee dazu hatten Norbert Vander, Vorsitzender des KSC, und sein Medifit-Trainer Markus Gnosa. „Ich trainiere selbst seit einigen Jahren bei Medifit und habe dann irgendwann überlegt, in Corona-Zeiten etwas für unsere Mitglieder und die Bevölkerung zu machen. So ist das Online-Trainingsprogramm entstanden“, sagt Vander. Dazu hat der Regisseur und Drehbuchautor seine Kontakte spielen und einen Kameramann aus Nürnberg einfliegen lassen. Dieser filmte dann Trainerin Ursula Berrischen, Trainerin bei Medifit, bei ihrer Führung durch die einzelnen Übungen. Binnen vier Wochen Zeit waren die Übungen im Kasten, geschnitten und programmiert. Dann wurde das erste Angebot auf die Homepage des KSC gestellt. „Wir haben Wert darauf gelegt, dass alle Übungen zuhause ohne Gerät gemacht werden können und für alle Altersklassen geeignet sind“, erklärt Vander die Ausrichtung der Fitness-Akademie. Das erste Programm umfasst zwölf Trainingseinheiten, ein Aufwärmprogramm und vier Dehnübungen, so dass je nach Leistungsstand bis zu einer Stunde trainiert werden kann. „Sollte das Pilotprojekt gelingen, können wir uns einen Ausbau der Akademie um weitere Trainingsprogramme und feste Fitnesskurse bis hin zu digitalen Fortbildungskursen für Segler vorstellen“, sagt Norbert Vander.