Kaarster See wird zum Taufbecken : Taufe nach biblischem Vorbild

32 neue Christen erlebten am Sonntag im Kaarster See eine besondere Taufe. Die Pfarrer standen in ihren Talaren im Wasser. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Kaarst Bevor die Badegäste kamen, wurden am Sonntag 32 Täuflinge in die evangelische Kirchengemeinde aufgenommen. Vier Pfarrer aus Kaarst und einer aus Kleinenbroich führten die Zeremonie durch.

„Herzlich willkommen“, schallte es am Sonntag immer wieder über den kleinen Kaarster See. Gemeint waren aber nicht die Badegäste, sondern 32 Täuflinge, 25 aus Kaarst und sieben aus Kleinenbroich. Und mit dem Willkommensgruß wurden die Kinder, Jugendlichen und zwei Erwachsenen nach ihrer Taufe im See liebevoll als neue Kirchenmitglieder begrüßt. Als Täufer waren Maike Neumann, Annette Marianne Begemann, Martin Pilz und Ralf Düchting von der evangelischen Kirchengemeinde in Kaarst sowie Gernot Wehmeier von der evangelischen Kirche in Kleinenbroich aktiv. Trotz Einhaltung der Abstand- und Hygieneregeln wegen der Corona-Pandemie verbreitete sich eine zugleich lockere wie andächtige Atmosphäre. Die Tauffamilien hatten Campingstühle mitgebracht oder machten es sich auf Decken gemütlich. So wie Familie Dresen, deren siebenjährige Zwillinge Luke und Piet ihrer Taufe etwas aufgeregt entgegen sahen. Zwar waren sie schon oft im Kaarster See schwimmen, aber sich bewusst Wasser über den Kopf gießen zu lassen, war dann doch nochmal etwas anderes.