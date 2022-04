Neues Angebot : Kaarster See startet am 1. Mai in die Saison

Der Kaarster See soll auch in diesem Jahr wieder ein beliebtes Ausflugsziel sein. Aktuell wird das Gelände hergerichtet. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Am 1. Mai soll traditionell die Badesaison eröffnet werden. Daher laufen jetzt schon die Vorbereitungen. Auf was sich die Besucher in diesem Jahr freuen können.

Trotz der Corona-Pandemie hat sich der Kaarster See auch in den beiden vergangenen Saisons als beliebtes Ziel erwiesen. Dieses Fazit wollen die Verantwortlichen auch in diesem Jahr ziehen können. Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Saisoneröffnung, die traditionell am 1. Mai erfolgt. Noch in dieser Woche soll die erste Wasserprobe entnommen werden, wie Daniel Caspers von den zuständigen Kreiswerken Grevenbroich mitteilt. Er nennt gleich mehrere Gründe, warum sich Besucher in diesem Jahr besonders auf den Kaarster See freuen können. So soll bis zum Start ein Outdoor-Fitness-Park mit elf Geräten auf der Anlage errichtet werden. Zudem werden die mittlerweile rund zehn Jahre alten Strandhäuser „aufgepäppelt“, erhalten genauer gesagt eine neue Beschichtung. Mit einer Erhöhung des Eintritts müssen Besucher zudem nicht rechnen. „Die Preise sind stabil“, sagt Caspers. Zudem wird eine Außendusche erneuert.

Wegen der kaum noch vorhandenen Corona-Vorschriften laufen die Vorbereitungen in diesem Jahr wesentlich entspannter ab als 2021 und 2020. Die Infektionslage und die damit verbundenen Verordnungen wechselten damals ständig. Bedeutete: Den Verantwortlichen wurde ein großes Maß an Flexibilität abverlangt – 2020 musste der Saisonstart sogar um rund einen Monat auf den 30. Mai verschoben werden.