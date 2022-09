Fazit zur Saison am Kaarster See : Kreiswerke zählen rund 85.000 Badegäste

Am 18. Juni waren die meisten Badegäste in der abgelaufenen Saison am Kaarster See. Rund 6000 Menschen kamen über den Tag verteilt. Foto: Stefan Büntig

Kaarst Am vergangenen Sonntag endete die Badesaison am Kaarster See offiziell. Die Kreiswerke sind zufrieden. Den besucherstärksten Tag gab es im Juni.

Eigentlich wäre die Badesaison am Kaarster See am 31. August dieses Jahres zu Ende gegangen. Da die Wetterprognose aber so gut war, haben die Kreiswerke Grevenbroich als Betreiber des Strandbades, wie es offiziell heißt, die Saison kurzerhand bis zum vergangenen Sonntag (11. September) verlängert. „Es war in der Prognose noch ein stabiles Sommerwetter zu erkennen, deshalb haben wir die Saison verlängert“, erklärt Daniel Caspers von den Kreiswerken Grevenbroich auf Nachfrage unserer Redaktion. Und die Verlängerung hat sich auch anhand der Besucherzahlen gelohnt: In den elf Septembertagen sind nach Angaben von Caspers noch einmal 3000 Menschen zum Baden an den Kaarster See gekommen.

Mit insgesamt 85.000 Badegästen seit dem 1. Mai war es eine „zufriedenstellende“ Saison für die Kreiswerke, wie Caspers sagt. Zwar gab es Jahre mit mehr Badegästen – 2018 kamen über 100.000 Menschen an den See – allerdings gab es auch Saisons, wo nur 30.000 Badegäste kamen. „Man sieht, dass die Sonne scheinen muss, damit die Gäste kommen“, so Caspers. Und in diesem Jahr hat die Sonne an vielen Tagen in den vergangenen Monaten geschienen.

Der besucherreichste Tag war der 18. Juni (Samstag) mit knapp 6000 Besuchern – damals kletterten die Temperaturen auf bis zu 34 Grad. Badeunfälle gab es in diesem Jahr keine, wie Caspers erklärt, lediglich alltägliche Verletzungen wie Kreislaufschwäche oder Wespenstiche, die aber auch in jedem Freibad vorkommen. Für die Badeaufsicht sorgten die ehrenamtlichen Helfer der DLRG Kaarst. „Die Zusammenarbeit mit der DLRG war in diesem Jahr wieder gut“, lobt Caspers die Lebensretter. Dieses ehrenamtliche Engagement sei nicht selbstverständlich.

Drei besondere Aktionen gab es in diesem Jahr am Kaarster See, die allerdings nicht von den Kreiswerken initiiert wurden. Das Berufsbildungszentrum Mönchengladbach war an einem Tag mit einem Infostand vertreten und beriet Unentschlossene bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz, die evangelische Kirchengemeinde lud zu einem Taufgottesdienst ein und das Jugendamt der Stadt Kaarst veranstaltete eine „Schools Out“-Party. Diese sollte eigentlich direkt nach dem Ende des Schuljahres stattfinden, wurde aber auf den 26. August verschoben.