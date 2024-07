Szene am Kaarster See Maßnahmen führen zu „klarem Rückgang“ von Sex-Treffen

Der junge Mann mit Hund an der Leine schüttelt nur ungläubig den Kopf. Er gehe zwar bereits seit zwei Jahren rund um den Kaarster See „Gassi“, von einer „Sex-Szene“ habe er allerdings noch nie etwas gehört. Der Bericht unserer Redaktion über Liebesspiele in Gebüschen und in Autos auf dem Parkplatz sorgte zuletzt über die Stadtgrenzen hinaus für Aufsehen.