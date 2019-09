2018 waren es noch 40.000 Besucher mehr : Kaarster See lockt 72.668 Badegäste

Kaarst Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Badegäste drastisch gesunken. 2018 sei ein Ausreißer Jahr gewesen.

Doch woran liegt es, dass in diesem Sommer der Kaarster See nicht so voll war wie noch 2018? „Ich denke, mit der Zahl der Gäste liegen wir genau im Rahmen“, sagt Daniel Caspers von den Kreiswerken Grevenbroich. Die Zahl im vergangenen Jahr sei ein „Ausreißer“ nach oben, wie Caspers sagt. „Wie im Jahr 2003 war 2018 ein außergewöhnliches Jahr, weil es viele Wochen am Stück blauen Himmel und warme Temperaturen gab. Und blauer Himmel ist fast unersetzbar“, erklärt Caspers den Rückgang der Besucherzahlen im Vergleich zu 2018. Vor einem Jahr gab es vier Wochen am Stück eine große Hitze, deshalb sind die Menschen in Scharen zum Kaarster See geströmt. „Allein im Juli hatten wir 50.000 Gäste“, sagt Daniel Caspers. Vom 14. Juli bis zum 7. August 2018 zählten die Kreiswerke täglich mehr als 1000 Besucher. „Das ist schon eine Ausnahme, eigentlich liegen die Besucherzahlen im Jahr immer bei rund 80.000“, sagt Caspers.