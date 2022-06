Autos parken auf Neersener Straße : Hitze-Samstag lockt rund 5700 Badegäste an Kaarster See

Der Strand am Kaarster See war am Samstag voll. Foto: Stefan Büntig

Kaarst Strahlend blauer Himmel, Temperaturen bis zu 34 Grad – der vergangene Samstag war bislang der wärmste Tag des Jahres in Kaarst. So wirkte er sich auf den Besuch am kleinen Kaarster See aus.

Viele Menschen aus der Region brauchten eine Abkühlung und kamen zum Strandbad Kaarster See. Nach Angaben von Daniel Caspers vom Betreiber Kreiswerke Grevenbroich waren rund 5700 Badegäste am Samstag in Kaarst, um im kleinen Kaarster See zu schwimmen, sich zu sonnen oder beim Beachvolleyball sportlich zu betätigen. Trotz der Hitze und des Massenauflaufs sei aber nicht viel passiert, sagt Caspers: „Es lief reibungslos. Wir hatten ein bis zwei Menschen, die Kreislaufprobleme hatte und wo der Rettungswagen kommen musste. Ein Kind hat sich beim Spielen einen Finger gebrochen und es gab ein paar Schnittverletzungen. Ansonsten gab es keine nennenswerten Vorfälle.“ Für Sebastian Kamp von der DLRG-Ortsgruppe Kaarst war es ein „relativ normaler Samstag“. Obwohl die DLRG abends noch zu einem Einsatz nach Wevelinghoven gerufen wurde, wo ein Wasserfahrzeug in einem Gebüsch hing. Mit Mannschaftswagen, Gerätewagen und Tauchfahrzeug war die DLRG Kaarst vor Ort und wartete in einem Bereitschaftsraum auf ihren Einsatz, am Ende aber gab es Entwarnung. Der Samstag war von den Besucherzahlen her bislang mit Abstand der beste Tag für die Kreiswerke Grevenbroich. Am Donnerstag (Fronleichnam) waren 2800 Badegäste vor Ort. Im Mai gab es zwei Tage mit jeweils 1500 Besuchern am Kaarster See.