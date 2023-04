Saisoneröffnung am 1. Mai Betreiber hoffen auf „reibungslose Saison“ am Kaarster See

Ostern ist vorüber, die Modeindustrie wirbt mit neuen Sommerkollektionen, wenn es jetzt heiß wird, fehlt nur noch der Freibadbesuch. Pünktlich dazu planen die Kreiswerke Grevenbroich am 1. Mai, sofern das Wetter stimmt, um 10 Uhr die Tore ihrer zwei Seebäder Kaarster See und Straberger See in Dormagen wieder zu öffnen und in die Freibadsaison zu starten. Daniel Caspers ist seit 2004 bei den Kreiswerken für den See verantwortlich. Er freut sich auf die kommende Saison. „Wir hoffen natürlich auf gutes Wetter und eine reibungslose Saison“, sagt er. Im Seebad gibt es keine überdachten Bereiche, „deshalb sind wir besonders wetterabhängig“. Der letzte Sommer war für die Kreiswerke eine besonders gute Saison, mit 109.345 Besuchenden in beiden Bädern war die Besucherzahl seit 1993 in nur drei Jahren höher. Der letzte Sommer war besonders heiß und sonnig, da bietet ein Badebesuch eine willkommene Erfrischung. Spitzenreiter in den Besucherzahlen war der Hitzesommer 2003. 2021 hingegen war deutlich unbeständiger, deshalb hätte es weniger als halb so viele Besucher in den Bädern gegeben. Darum könne Caspers „noch gar nichts für die kommende Saison voraussagen.“