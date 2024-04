Saisoneröffnung am 1. Mai Betreiber gehen „gut vorbereitet“ in die neue Badesaison

Im vergangenen Sommer kamen insgesamt 71.479 Badegäste allein an den Kaarster See. Zählt man die Badegäste vom „Strabeach“ hinzu, liegt die Zahl bei 89.000 – der Kaarster See ist somit ein beliebtes Ausflugsziel an den heißen Sommertagen. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 waren noch 85.000 Besucher an den Kaarster See gekommen, rund 15,9 Prozent mehr als 2023. Für die Aufsicht an den vollen Wochenenden und den Feiertagen ist die DLRG verantwortlich. Auch Sebastian Kamp von der DLRG-Ortsgruppe Kaarst erklärt, dass die Saison beginnen kann. Die DLRG kann aus einem Pool von rund 40 ehrenamtlichen Helfern schöpfen, um die Aufsicht am Kaarster See sicherzustellen. Allerdings schränkt Sebastian Kamp ein, dass dies nicht mehr wie früher an „normalen“ Wochentagen zu leisten sei. Dann sind Mitarbeiter der Kreiswerke Grevenbroich vor Ort, um für die Sicherheit der Badegäste zu sorgen. „Zum Saisonstart werden wir mit drei bis fünf Leuten vor Ort sein“, erklärt Kamp.