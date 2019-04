Kaarster Ratsherr Josef Karis wird 70 : Zum Geburtstag ein Wunschkonzert

Josef Karis und seine Gattin Gerlinde Heil freuen sich über das Gastspiel des „Tambourcorps Rheinklänge Grimlinghausen“. Foto: Georg Salzburg(salz)

Holzbüttgen Mit ein wenig Verspätung hat Ratsherr Josef Karis jetzt seinen 70. Geburtstag gefeiert. Dabei gab es nicht nur Reime und flotte Sprüche zu hören, sondern auch Musik – unter anderem vom Neusser Fanfarenkorps.

„Hast du schon mal so eine Geburtstagsfeier gesehen? Wahnsinn!“: Ein Gast schwärmte von einem zwar verregneten, aber dennoch unvergesslichen Fest am Samstagabend. Da feierte Josef Karis mit drei Tagen Verspätung seinen 70. Geburtstag. Das schlechte Wetter nahm er gelassen: „Wenn es jetzt regnet, ist was Wetter zum Driescher Schützenfest gut.“ Für beste Stimmung sollten unter anderem zwei stattliche Tambourcorps sorgen sowie der Büttger Reimredner Hermann-Josef Maaßen. Josef Karis fasste sich dagegen kurz. Mit einem Reim zeigte er jedoch, dass die „grauen Zellen“ noch funktionieren.

Der Neu-Siebziger nahm jede Menge Präsente entgegen, wobei die Gäste nicht mit Humor gegeizt haben: „Ölprinz von Bohrhausen“ stand auf einem Umschlag, auf einer Karte war folgendes vermerkt: „Der Besitzer dieses Korbes ist jetzt über 70 Jahre alt. Sprechen Sie langsam und deutlich.“ Eine andere Grußkarte erinnerte daran, dass Karis’ zweite Heimat einst die Theke gewesen sei – und jetzt die Apotheke ist. Das kam an bei dem Geburtstagskind, das das Spiel mit Worten liebt, gut an. Gedächtnislücken hatte er keine, als er sein Gedicht über den Nordkanal vortrug. Er erinnerte an die großen Mühen, die Napoleon einst nicht gescheut habe und zog eine ernüchternde Bilanz: „Doch heute zeugt von dieser Mühe nur noch ’ne fiese Brühe.“ Seine Hoffnung, dass der Nordkanal noch mal sauber werde, habe er noch nicht aufgegeben.

Info 1999 als Bürgermeister kandidiert Geboren Am 24. April 1949 im früheren Büttger Krankenhaus. Kinder Karis hat aus seiner ersten Ehe zwei Söhne, 30 und 35 Jahre alt. Politik 1999 kandidierte er für das Amt des Bürgermeisters, Karis ist aktuell Mitglied der Freien Wählergemeinschaft und Vorsitzender des Bau- und Umweltausschusses.

„Alt ist, wer den Mut verliert und sich für nichts mehr interessiert“, reimte wenig später Hermann-Josef Maaßen. Er lobte den 70-Jährigen – einen Mann „mit dem Herz am rechten Fleck“ – nicht zuletzt wegen seiner Großzügigkeit und überreichte ihm ein druckfrisches Plakat vom Büttger Schützenfest. „Es wurde gemunkelt, dass ihr kommt“, erklärte Karis, als das Neusser Fanfarenkorps mit rund 30 Musikern auf den Hof kam. „Ich würde gerne noch den Parademarsch hören – kriegt ihr das hin?“, fragte das Geburtstagskind – manchmal ist das Leben eben doch ein Wunschkonzert. Zuvor war das Grenadier-Tambourcorps „Rheinklänge“ Grimlinghausen aufgetreten.