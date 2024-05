Liebe kennt kein Alter Kaarster Paar heiratet mit über 80 Jahren

Anfang des Jahres lud Enkelsohn Pierre Bobon zur Hochzeit im August mit seiner Verlobten Lea Kaiser ein: Das war die Initialzündung für Rudolf Bobon, seine Anita zu fragen, ob sie eigentlich auch noch kirchlich heiraten möchte: „Und sie sagte Ja“, erinnert sich der Bräutigam mit Schmunzeln. Jetzt galt es plötzlich noch eine Hochzeit zu organisieren, aber das nahmen Kinder und Enkel sofort in Angriff. Alle waren begeistert. „Eine tolle Geschichte“, so Pierre Bobon – und die gesamte Familie fieberte dem Ereignis entgegen. Und so läuteten am 4. Mai die Hochzeitsglocken der romanischen Pfarrkirche Alt Sankt Martin. Ulrich Eßer, leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Kaarst Büttgen, konnte es erst gar nicht glauben, dass das Paar seine grüne (erste) Hochzeit anmelden wollte: „Ich habe im Pfarrbüro nochmal nachgefragt, ob es sich nicht um eine Goldhochzeit handelt“, erinnerte er sich im Gespräch mit unserer Redaktion. Nun freute er sich sehr mit dem Brautpaar – mit großem Abstand das älteste das er jemals getraut hat. Kurz vor Beginn der kirchlichen Feier fiel dann wie im Kino die berühmte Frage „Wo sind eigentlich die Ringe?“ und es stellte sich heraus, dass sie sich noch wohlverwahrt in einer Tasche im Auto des Sohnes befanden. Dieser spurtete los und holte sie. Dann stand der Trauung nichts mehr im Wege. Sicher führte Rudolf seine Anita vor den Altar und beide nahmen Platz. Ulrich Eßer gestaltete die Feier sowohl andächtig wie locker: Es sei „ganz phantastisch“, ein so lebenserfahrenes Brautpaar zu begleiten. Es lebe eine Liebe ohne Ablaufdatum. Eßer dankte Gott, der Anita und Rudolf immer geführt und geleitet hat. „Nun wird es spannend“, meinte der Seelsorger und Anita und Rudolf gaben sich mit fester Stimme das Eheversprechen. Das Anstecken der frisch polierten Ringe klappte mühelos – und dann küssten und umarmten sich die Getrauten, musikalisch festlich begleitet von Kantorin Annika Monz an der Orgel und Jan Pieter Fraune mit seiner Trompete. Bei diesem Anblick kamen allen (einschließlich der Autorin) die Tränen. Nach Ende des berührenden Gottesdienstes verließen die Neuvermählten glückstrahlend das Gotteshaus und genossen den Applaus der Festgemeinde. Es gab noch einmal Trompetenmusik und die anschließende Gratulationscour schien kein Ende zu nehmen: Jeder wollte gerne ein Foto mit dem besonderen Brautpaar haben. Anita Bobon, elegant im Hosenanzug, Jacke mit Blumenmuster und Glitzerspange im perfekt frisiertem Haar, präsentierte stolz ihren bunten Brautstrauß, ihr Mann trug passende Ansteckblumen an seinem dunklen Anzug. Natürlich war die Kleidung neu, verriet Anita Bobon: Das habe man sich schon gegönnt. Denn schließlich heirateten sie in einem Alter, in dem andere eben Goldhochzeit feiern – oder Beerdigung, wie sie trocken hinzufügte. Im mit weißen Schleifen geschmückten Auto und unter lautem Hupen genossen die Eheleute anschließend die Fahrt zur Hochzeitsfeier.