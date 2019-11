Jubiläum in Kaarst : „Glaube und Politik müssen Menschen mitnehmen“

40-Jahr-Feier mit (v.l.) Josef Ridders, Annette Schavan und Ulrike Nienhaus. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst Annette Schavan hielt die Festrede beim Kaarster Ortsverband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung (KKV). Er feierte das 40-Jährige.

Begonnen hatte es am 10. Dezember 1979 mit 27 Mitgliedern, heute sind es 97: Der Ortsverband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung (KKV) feierte am Wochenende sein 40-jähriges Bestehen, und das mit besonderen Möbelstücken. Im fast gefüllten Pfarrsaal von Sankt Martinus gab es nach dem festlichen Gottesdienst nämlich einen „heiligen Tisch“ mit lokaler geistlicher Prominenz wie dem stellvertretenden Stadtdechanten Hans-Günther Korr, Monsignore Guido Assmann, Pastor Ulrich Eßer als geistlichem Begleiter des KKV und Pfarrvikar Gregor Ottersbach.

Aber der „heilige Stuhl“ war nicht weit: Auf ihm saß Annette Schavan, die frühere Bundesministerin und Deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl bis 2018. Die Verbindung zur Politik wurde mit ihrem „Tischherrn“, dem Bundestagsabgeordneten Ansgar Heveling (CDU) geschaffen, selbst Mitglied des KKV. Schavan schlug mit ihrem Festvortrag zum Thema „Die Kunst der Diplomatie zwischen Politik und Papst Franziskus“ einen weiten Bogen vom Christentum zur „Kunst des Politischen“. Sie bedeutet im Verständnis von Papst Franziskus dorthin zu gehen, wo es schwierig ist: an die Peripherie des Lebens, wo Menschen in Not und vor allem einsam sind.

In einem geschichtlichen Rückblick zeigte Annette Schavan auf, welche neuen Wege seit dem Geburtsfest der Kirche an Pfingsten mit großer kultureller Vielfalt begangen wurden. Von der radikalen Verwirklichung der christlichen Botschaft der Nächstenliebe durch den Heiligen Franziskus bis hin zum Niederreißen des Eisernen Vorhangs und der innerdeutschen Grenze: Das ist auch die Geschichte von engagierten Christen in Europa, so Schavan: „Glaube kann Mauern zum Einsturz bringen!“