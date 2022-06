Shopping bis 22 Uhr : Kaarster Nachtbummel lockt mit langen Öffnungszeiten

Kaarst Zum Start in die Sommerferien erwecken Händler und Wirte ein erfolgreiches Format wieder zum Leben: den Kaarster Nachtbummel. Und das bietet er allen Besuchern.

Unter anderem gibt es im Café „Kaarster Schnittchen“ eine Live-Band, und der Outlet-Store am Kreisverkehr serviert ein scharfes Chili. Motto: „Mode heiß wie Chili“. Auch außerhalb der Geschäfte gibt es viel zu entdecken: Insgesamt zwölf Streetfood-Wagen bieten im Maubiscenter und auf dem Neumarkt ihre Gerichte an: von vegan über indisch bis hin zur Bratwurst. An mehreren Standorten wird Live-Musik gespielt, mit dabei sind Bastian Hohnke, Jasmin Siebert und die Band „woodstock & more“. Für Kinder wird auf dem Neumarkt ein großes Fußballfeld aufgebaut – zur Verfügung gestellt vom Evangelischen Verein für Familien- und Jugendhilfe aus Büttgen. Auch eine Hüpfburg wartet auf den Nachwuchs. Veranstaltet wird der Kaarster Nachtbummel von der ISG Kaarst-Mitte, der Werbegemeinschaft Rathausarkaden und der Stadt Kaarst. Unterstützt wird die Aktion vom Kaarster Stadtmarketing. „Nach der Corona-Zwangspause freuen wir uns mit den Kaarster Händlern und Gastronomen auf diesen besonderen Abend in der Stadtmitte“, sagt Dieter Güsgen, Leiter des Stadtmarketings.