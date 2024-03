Prozess am Landgericht Krefeld Kaarster wegen Millionenbetrugs vor Gericht

Mit Investitionen in eine angeblich auf den Abriss von Atomkraftwerken spezialisierte Firma sollen Anleger um fast drei Millionen Euro geprellt worden sein. Vier Männer aus Krefeld, Kaarst und Bayern sollen über 100 Anleger betrogen haben. Am Donnerstag (14. März, 9 Uhr) beginnt vor dem Landgericht in Krefeld der Strafprozess gegen die Angeklagten im Alter zwischen 44 und 61 Jahren.