Test der SG Kaarst: Wie fit sind Grundschulkinder?

Kaarst Die SG Kaarst erfasst im dritten Jahr die aktuelle sportmotorische Leistungsfähigkeit von Zweitklässlern. Daraus sollen Fördermaßnahmen abgeleitet werden. Grundlage ist ein Düsseldorfer Modell.

„Weil das Modell erfolgreich ist und mittlerweile in vielen Kommunen durchgeführt wird, dachten wir uns: warum nicht auch in Kaarst?“, erklärt der Vorsitzende der SG Kaarst, Andreas Warnt. Bereits im dritten Jahr führt der Verein die Tests an Schülern der zweiten Klasse der Grundschule Stakerseite durch. Erstmals ist in diesem Jahr ist auch die Katholische Grundschule Alte Heerstraße als Kooperationspartner dabei. Drei ausgebildete Tester sowie drei weitere Helfer sind dann einen Vormittag in den Schulen und testen alle Zweitklässler. Die Kosten in Höhe von etwa 800 Euro pro Tag trägt der Verein. Einen Utensilien-Koffer im Wert von 2000 Euro als Anschubfinanzierung habe die Stadt vor zwei Jahren zwar spendiert. „Mehr ist aber nicht passiert“, klagt Warnt. Unterstützung seitens Politik und Verwaltung gebe es kaum.