Gründungsversammlung in der VHS Kaarster Kulturforum stößt in neue Dimension vor

Wolfgang Weber und Mark Koll zeigen gleich zu Beginn, was die Kulturschaffenden in Kaarst so alles können: Die beiden Musiker spielen vierhändig an einem Klavier das Orchesterwerk „Petersburger Schlittenfahrt“ von Richard Eilenberger. Dabei bauen sie bewusst hier und da schiefe Töne ein und greifen übereinander. „Das war eine richtige Gaudi“, so Weber. Danach ging es ans Eingemachte: Über 70 Kunstschaffende und Kulturfreunde, darunter auch Bürgermeisterin Ursula Baum und der ehemalige Bürgermeister Franz-Josef Moormann, waren zu der Gründungsversammlung des Vereins Kulturforum Kaarst e.V. gekommen. An diesem Abend wurde über die Vereinssatzung abgestimmt, zudem musste ein Vorstand gewählt werden. „Für einen Verein braucht man Menschen, die aber noch kein Mitglied sind. Wir werden heute den Vorstand beschließen, der dann alle, die heute einen Aufnahmeantrag unterschrieben haben, offiziell aufnehmen“, erklärte Werner Kindsmüller, der vor rund vier Jahren gemeinsam mit dem evangelischen Kantor Wolfgang Weber die Idee für das Kulturforum hatte. Und beide Punkte wurden abgehakt. Bei der Diskussion über die Satzung mussten noch einige Passagen geändert, ergänzt oder anders formuliert werden, danach wurde der Vorstand gewählt.