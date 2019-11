Ausstellung in Kaarst : Kaarster Künstler zeigen ein breites Spektrum

Büttgen Bei der 45. Herbstausstellung musste die Jury aus 107 eingereichten Werken eine Auswahl treffen.

Er wohnt seit drei Monaten in Kaarst und ist jetzt zum ersten Mal mit dabei: Amédé Ackermann. Der 28 Jahre junge Fotograf, der in Kleinenbroich aufgewachsen ist, zeigt Arbeiten, die clean sind fast wie Edward-Hopper-Gemälde und sein Antrieb ist der Ehrgeiz, Fotomontagen so unauffällig wie möglich hinzubekommen. Ingo Willpütz hat den absoluten Hingucker kreiert: Seine digitale Malerei, bestehend aus vertikalen Streifen in starken Farben, die zum Teil verschwommen sind, kann man einfach nicht übersehen. Beate Palmen hat sich bei ihrer abstrakten Malerei von Kite-Surfern in Holland inspirieren lassen.