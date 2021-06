Kaarster Kreuz : Aussagen der Wirtschaftsförderung machen Rademacher „fassungslos“

Holzbüttgen Der frühere Vorsitzende des Förderkreises Holzbüttgen, Franjo Rademacher, ist bestürzt über die Aussagen der Wirtschaftsförderung zur fehlenden Nachhaltigkeit im Gewerbegebiet Kaarster Kreuz und wittert „Betrug am Bürger“. Was er jetzt fordert.

Rund zehn Jahre lang war Franjo Rademacher Vorsitzender des Förderkreises Holzbüttgen, ehe sich der Verein Ende 2015 aufgelöst hatte. Mit rund 800 Mitgliedern gehörte der Förderkreis zu den größten Vereinen im Stadtgebiet und kämpfte bei allen Bauvorhaben in Holzbüttgen an vorderster Front für die Belange der Bürger. So auch beim Gewerbegebiet „Kaarster Kreuz“. Als Rademacher Ende Mai den NGZ-Artikel „Kaarster Kreuz wird nicht nachhaltig“ las, war er „fassungslos“. Grund dafür waren die Aussagen von Wirtschaftsförderer Axel Süßbrich. „Es gab viele Ansätze, das Gewerbegebiet nachhaltig zu gestalten. Wenn man es sich aber genau anschaut, bleibt von der Nachhaltigkeit nicht viel übrig“, hatte Süßbrich gesagt. Bereits in der Politik sorgten diese Aussagen für Verwirrung, Rademacher wittert nun sogar Betrug am Bürger.