Kaarster Kreuz : Drei Menschen bei Unfall auf A52 schwer verletzt

(Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Kaarst Drei Menschen wurden bei einem Unfall in Höhe des Kaarster Kreuzes am Mittwochnachmittag schwer verletzt. Derzeit ist eine Spur in Richtung Roermond gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei einem Unfall auf der A52 in der Nähe des Kaarster Kreuzes wurden drei Menschen schwer verletzt. Nach Angaben eines Sprechers der Autobahnpolizei in Düsseldorf ereignete sich der Unfall gegen 13.41 Uhr bei einem Fahrstreifenwechsel auf der A52 in Fahrtrichtung Roermond.