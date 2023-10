Neugründung in Wankum Zwei Kaarster im Vorstand des neuen Martinsbundes

Norbert Moormann arbeitet seit 35 Jahren im Vorstand der Vorster Martinsvereins mit und übernahm im August dieses Jahres den Vorsitz. Reinhard Breil trat 2019 die Nachfolge von Dirk Andreas als Präsident des Martinsvereins Kaarst an. Die Kulturerbe-Bewerbung wurde unter dem Titel „Lebendige Martinsbräuche in Deutschland“ auf den Weg gebracht. Heute ist die Martinstradition nach rheinischem Vorbild deutschlandweit verbreitet. Außerhalb des Rheinlands sind konfessionelle Schulen oder Kindertagesstätten die Veranstalter meist wesentlich kleinerer Martinszüge. Es gibt aber auch ganz andere Bräuche zum Martinstag, die alle auf die gleichen, mittelalterlichen Bräuche zurückgehen. So erinnert beispielsweise der „Pelzermärtl“ in Schwaben eher an eine Figur aus der alemannischen Fastnacht. Wie auch beim „Bulzermärdl“ in Franken ist der Name „Märtl“ eine süddeutsche Koseform des Namens Martin. Beide Figuren treten in der Fastenzeit auf, die früher in der Nacht des Martinstages begann. Daher rührt auch ein anderer Bekannter: Das huckepack getragene „Martinsmännken“, mit dem Kinder früher singend von Tür zu Tür zogen, ist ein Urahn sowohl des reitenden Sankt Martin wie auch des karnevalistischen Hoppeditz. Weitere Martinsbräuche aus der Kulturerbe-Bewerbung sind die Erfurter Martinsfeier oder der Martensmann, der zum 11.11. ein Fass jungen Rotweins von Lübeck nach Schwerin kutschiert.