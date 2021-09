Fragen des Vereins „Kaarster gegen Fluglärm“ : Grüne fordern europäische Kerosinsteuer

Die Grünen-Bundestagskandidatin Katharina Voller will den Verkehr von der Luft auf die Schiene verlagern. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Der Verein „Kaarster gegen Fluglärm“ hat Bundestagskandidaten aus dem Wahlkreis 110 zum Flugverkehr befragt. Vor allem bei den Fragen nach den Subventionen und der Streichung von Kurzstreckenflügen sind Unterschiede zu erkennen.

Das Thema Fluglärm hat für die Stadt Kaarst weiterhin eine große Bedeutung. Da sie in den Bundestagswahlkreis 110 fällt, hat der Verein „Kaarster gegen Fluglärm“ die Direktkandidaten der CDU, SPD , Grünen, FDP und Linke Fragen zur Zukunft des Luftverkehrs gestellt und die Antworten auf der Homepage veröffentlicht. „Auf Bundesebene gab es leider in der zu Ende gehenden Wahlperiode keine erkennbaren Fortschritte zur Reduzierung von Fluglärm und von anderen Emissionen. Deshalb setzen wir auf den neuen Bundestag“, erklärt der Vereinsvorsitzende Werner Kindsmüller. Vor allem müsse es darum gehen, klimaschädliche Flugbewegungen, wie Kurzstreckenflüge künftig zu vermeiden.

Zudem erwarten die Fluglärmgegner von den Bundestagskandidaten, dass sie sich dafür einsetzen, dass die erheblichen Subventionen für den Luftverkehr gestrichen werden. Eine zentrale Erwartung an die künftigen Bundestagsabgeordneten besteht darin, dass sie sich dafür einsetzen, dass der Luftverkehr klimaneutral wird. Bis dahin, so die Auffassung der Fluglärmgegner, müssen die ökologischen Schäden, die vom Luftverkehr ausgehen, in den Ticketpreis einbezogen werden.