Multimediashow im Tuppenhof Auf Reisen mit einem Kaarster Fotografen

Adolf von Chrzanowski ist ein weit gereister Mann. Er bevorzugt Individualreisen. Am Ballermann war er noch nie. Mit dem Fahrrad war er im Rahmen von 23 Reisen entlang aller deutschen Flüsse gefahren. Der 85-Jährige liebt aber auch Fernreisen – Reisen, die er sorgfältig mithilfe eines Reisebüros plant. Das kann dauern. Aber wenn er wieder in seiner Wahlheimat Holzbüttgen ist, wird es noch einmal so richtig arbeitsintensiv. Aus Reisen werden dann höchst informative Vorträge. Einen dieser bildlastigen Vorträge gab es am Freitagabend im Tuppenhof. Es ging um das Colorado-Plateau. Gut 60 Menschen waren gekommen – und sie waren begeistert. Die Eindrücke wurden am Schluss als überwältigend, gewaltig, grandios und atemberaubend beschrieben. Ein höchst gelungener Abend.